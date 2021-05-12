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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemde halen yer almaya devam eden TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 12 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları kapsamında dersleri yayınlıyor. İlkokul dersleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak için “bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV dersleri sayesinde eğitime verilen arada öğrenciler derslerinden geri kalmıyor.EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik derslerinin yanı sıra Bilişsel Beceriler, Okuyorum Yazıyorum gibi derslerde yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 12 Mayıs 2021  5 Mayıs Çarşamba yayın akışı 

 

 

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01
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IlkokulYayın AkışıçarşambaTrt Eba Tv
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