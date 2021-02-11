TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.

İlkokul öğrencileri derslerden geri kalmamak ve dersleri zamanında takip edebilmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul 11 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 09:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE-ORTAOKUL 09:30 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ 10:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM 10:30 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM 11:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 12:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM 12:30 TBA SANAT 13:00 TBA KÜLTÜR 13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 14:00 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL 14:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 16:00 TBA YAŞAM BECERİLERİ 16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM 17:00 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM 17:30 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM 18:00 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM 18:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM 19:00 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ 19:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM 20:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM 20:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM 21:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM 21:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL 22:00 ÖĞRETMENLER ODASI 22:30 Kapanış ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE-ORTAOKULÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİMATEMATİK-1 İLKÖĞRETİMMATEMATİK-1 İLKÖĞRETİMTÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİMTÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİMHAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİMTBA SANATTBA KÜLTÜRTÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİMİNGİLİZCE-2 İLKOKULMATEMATİK-2 İLKÖĞRETİMHAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİMHAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİMTBA YAŞAM BECERİLERİTÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİMMATEMATİK-3 İLKÖĞRETİMHAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİMFEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİMFEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİMTBA BİLİM VE TEKNOLOJİTÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİMMATEMATİK-4 İLKÖĞRETİMFEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİMSOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİMDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKULÖĞRETMENLER ODASIKapanış

TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokuliçerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokulyayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 22:30’da sona eriyor.

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