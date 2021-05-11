İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 11 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 00:00
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, her hafta yayınlarıyla uzaktan eğitim derslerini öğrencilere ulaştırıyor. TRT EBA TV yayın akışı milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

İlkokul öğrencileri uzaktan eğitim derslerini anında takip etmek adına “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrencilere ulaştırıyor. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle dersler uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. EBA TV ilkokul Pazartesi günü yayın akışı sabah 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi etkinlik kuşağı ile başlamaktadır. Dersler akşam 22:30’da sona eriyor. EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinin yanı sıra Yabancı Dil dersi de yer alıyor.

TRT  EBA TV ilkokul 11 Şubat Perşembe yayın akışı

08.00 Erken Çocukluk Eğitimi

09.00 Özel Eğitim Türkçe

09.30 Özel Eğitim Türkçe

10.00 Matematik-1

10.30 Hayat Bilgisi-1

11.00 Hayat Bilgisi-1

11.30 Türkçe-1

12.00 Türkçe-1

12.30 TBA Sanat

13.00 TBA Kültür

13.30 Türkçe-2

14.00 Türkçe-2

14.30 Matematik-2

15.00 Matematik-2

15.30 Hayat Bilgisi-2

16.00 TBA Yaşam Becerileri

16.30 Türkçe-3

17.00 Türkçe-3

17.30 Matematik-3

18.00 Hayat Bilgisi-3

18.30 İngilizce-3

19.00 TBA Bilim ve Teknoloji

19.30 Türkçe-4

20.00 Matematik-4

20.30 Fen Bilimleri-4

21.00 Sosyal Bilgiler-4

21.30 İngilizce-4

22.00 Bizden

22.30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 11.05.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uzaktan EğitimIlkokulYayın AkışıTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB lise sınavları iptal olacak mı?
MEB lise sınavları iptal olacak mı?
POMEM 28. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yeni polis alımı olacak mı, ne zaman olacak?
POMEM 28. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yeni polis alımı olacak mı, ne zaman olacak?
MEB Lise öğrenci belgesi nereden , nasıl Alınır? E-Okul lise öğrenci belgesi alma işlemleri
MEB Lise öğrenci belgesi nereden , nasıl Alınır? E-Okul lise öğrenci belgesi alma işlemleri
e-Devlet Transkript nasıl alınır? e-Devlet ile Transkript alma işlemleri
e-Devlet Transkript nasıl alınır? e-Devlet ile Transkript alma işlemleri
ALES 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul KYK Yurt fiyatları ne kadar? İstanbul KYK yurtları 2021 – 2022 yılı yeni fiyat listesi
İstanbul KYK Yurt fiyatları ne kadar? İstanbul KYK yurtları 2021 – 2022 yılı yeni fiyat listesi

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
12 Mayıs 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Mayıs Çarşamba at yarışı programı
11 Mayıs 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Bebeğin kan grubu anne karnında öğrenilebilir mi? Bebeklerde kan grubu öğrenme dönemi
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2021 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
PTT Kargo kapıda ödeme şartları nelerdir? 2021 PTT kargo kapıda ödeme anlaşması nasıl yapılır?
Kimler yetim maaşı alabilir? Yetim maaşı kaç yaşına kadar ödenir?
Rüyada at görmek görmek neye işaret eder? Rüyada at görmenin anlamları ve yorumları
2021 yılı ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne?
Anneler Günü mesajları 2021; 9 Mayıs Resimli, özel, anlamlı, kısa, uzun, duygulu Anneler Günü kutlama mesajları ve sözleri!
Yemin dizisi Semih kimdir? Gerçek adı ne? Emre Kerem Ketenci oynadığı diziler
Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Show TV Alev Alev 26. bölüm tek parça izle!
Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş nerelidir, kaç yaşında neden öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Aviva Sigorta BES nasıl iptal edilir? 2021
Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun'un son durumu ne?
Çukur 128. bölüm full izle! Çukur son bölüm tek parça Show TV 10 Mayıs 2021
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.