TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV uzaktan eğitim dersleriyle öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. Pandemi nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler dersleri EBA TV üzerinden takip ediyor.
TRT EBA TV yapılan açıklamalarda 2020 yılının intenette en çok aratılan başlığı oldu. TRT EBA TV sayesinde öğrenciler koronavirüs salgını sürecinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi derslerin yanı sıra Okuyorum Yazıyorum, Özel Eğitim Hayat Bilgisi gibi dersler yer alıyor. TRT EBA TV ilkokul Perşembe yayın akışı sabah 08:00’de başlayıp akşam 21:30’da sona eriyor.
TRT EBA TV ilkokul 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;
|07.00
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)
|Bu Ne? (Drama, Müzik, Sanat ve Oyun Etkinlikleri)
|07.50
|1-2-3-4 TBA
|Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım
|08.00
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı
|Sanat (Türkçe, Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)
|08.50
|TBA SPOR
|Sabah Sporu
|09.00
|İNGİLİZCE-4
|Fun with Science
|09.30
|MATEMATİK-3
|Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Pay ve Payda Arasındaki İlişki)
|10.00
|HAYAT BİLGİSİ-3
|Güvenli Hayat (Dikkatli Olalım)
|10.30
|HAYAT BİLGİSİ-2
|Güvenli Hayat (Acil Durumlarda Yardım)
|11.00
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Vücudumuz Organ Adları-Sağlıklı Yaşam
|11.30
|HAYAT BİLGİSİ-1
|Sağlıklı Hayat (İletişim Araçları ve Sağlığımız)
|12.00
|MATEMATİK
|1-50 Arasındaki Sayıları Gösterme/Söyleme/Yazma
|12.30
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)
|Sanat (Türkçe, Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)
|13.30
|İNGİLİZCE-4 (Tekrar)
|Fun with Science
|14.00
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Pay ve Payda Arasındaki İlişki)
|14.30
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Güvenli Hayat (Dikkatli Olalım)
|15.00
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Güvenli Hayat (Acil Durumlarda Yardım)
|15.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Vücudumuz Organ Adları-Sağlıklı Yaşam
|16.00
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Sağlıklı Hayat (İletişim Araçları ve Sağlığımız)
|16.30
|MATEMATİK (Tekrar)
|1-50 Arasındaki Sayıları Gösterme/Söyleme/Yazma
|17.00
|İNGİLİZCE-4 (Tekrar)
|Fun with Science
|17.30
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Pay ve Payda Arasındaki İlişki)
|18.00
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Güvenli Hayat (Dikkatli Olalım)
|18.30
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Güvenli Hayat (Acil Durumlarda Yardım)
|19.00
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Vücudumuz Organ Adları-Sağlıklı Yaşam
|19.30
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)
|Sanat (Türkçe, Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)
|20.30
|ÖĞRETMENLER ODASI
|Mustafa KESER
|21.00
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Sağlıklı Hayat (İletişim Araçları ve Sağlığımız)
|21.30
|MATEMATİK (Tekrar)
|1-50 Arasındaki Sayıları Gösterme/Söyleme/Yazma
Son Güncelleme: 11.03.2021 00:00