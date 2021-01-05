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TRT EBA Tv ders tekrarı saati 5 Ocak 2021 Salı

TRT EBA Tv ders tekrarı saati konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de TRT EBA Tv ders tekrarı saati haberimize göz atarak Ocak 5 Salı tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 00:01
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 5 Ocak 2021 Salı
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 5 Ocak 2021 Salı İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

5 Ocak 2021 Salı​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

5 Ocak 2021 Salı​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

5 Ocak 2021 Salı​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

5 Ocak 2021 Salı​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 00:01
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Online EğitimEBA TV
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