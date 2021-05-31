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TRT EBA Tv ders tekrarı saati 31 Mayıs 2021 Pazartesi

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki TRT EBA Tv ders tekrarı saati haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak TRT EBA Tv ders tekrarı saati hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:45
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 31 Mayıs 2021 Pazartesi
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

MEB tarafından belirlenen müfredata göre haftalık ders programı açıklanıyor. TRT EBA TV üzerinden yapılan dersler kaçıran öğrenciler için ders tekrarları da yayınlara ekleniyor. Dersler kaçıran öğrenciler 31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta, EBA TV ders tekrarı saatlerini araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri kaçta?

TRT EBA TV 31 Mayıs 2021 Pazartesi ders programı açıklandı. Ders programının yanı sıra tekrar derslerinin saati de belirlendi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV lise tekrar saatleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi

31 Mayıs 2021 Pazartesi Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.


Son Güncelleme: 31.05.2021 00:45
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Online EğitimEBA TV
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