İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Mayıs 2021 Pazartesi

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen TRT EBA Tv ders tekrarı saati haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 03-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:02
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV ders tekrar saatleri kaçta? 

-EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

-EBA TV ortaokul tekrar saatleri 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

-EBA TV lise tekrar saatleri

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALES toksik olumluluk nedir, ne demek? ALES toksik olumluluk cevabı nedir?
ALES toksik olumluluk nedir, ne demek? ALES toksik olumluluk cevabı nedir?
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
ALES 2021 sınavına kaç kişi girdi?
ALES 2021 sınavına kaç kişi girdi?
2021 ALES sınav yorumları : ALES soruları zor muydu kolay mıydı?
2021 ALES sınav yorumları : ALES soruları zor muydu kolay mıydı?
2 Mayıs Pazar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuç bilgisi
2 Mayıs Pazar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuç bilgisi

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 3 Mayıs 2021 Pazartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 3 Mayıs 2021 Pazartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Mayıs 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Mayıs 2021 Pazartesi
3 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
Konyaspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Payitaht Abdülhamit 150. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Kefaret 25.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti Fox TV
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Survivor 2021 83. bölüm fragmanı 3 Mayıs Pazartesi
TRT Spor canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölümünde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.