İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

TRT EBA Tv ders tekrarı saati 25 Aralık 2020 Cuma

Birçok kişinin merak ettiği TRT EBA Tv ders tekrarı saati hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak TRT EBA Tv ders tekrarı saati konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 00:01
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 25 Aralık 2020 Cuma
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 25 Aralık 2020 Cuma İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

25 Aralık 2020 Cuma​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

25 Aralık 2020 Cuma​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

25 Aralık 2020 Cuma​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

25 Aralık 2020 Cuma​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan salgın sonrasında yapılacak çok iş var paylaşımı geldi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan salgın sonrasında yapılacak çok iş var paylaşımı geldi
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze yapılacak sınavları erteliyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze yapılacak sınavları erteliyor mu?
2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün belli oluyor!
2020 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün belli oluyor!
MEB'den yeni not ve karne sistemine ilişkin açıklama! Karnelerde yeni notlar nasıl uygulanacak?
MEB'den yeni not ve karne sistemine ilişkin açıklama! Karnelerde yeni notlar nasıl uygulanacak?
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Aralık 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Aralık 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 25 Aralık 2020 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Aralık 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Aralık 2020 Cuma
Nöbetçi Noter 26 Aralık 2020 Cumartesi açık noterler listesi - 26 Aralık 2020 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Star TV canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
QNB Finansbank 3 ay ertelemeli yeni yıl ihtiyaç kredisi kampanyası
Show TV canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İşkur işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? PTT işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılıyor?
PTT hesap açma işlem ücreti ne kadardır?
Ücretsiz izin maaş desteği şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaşı başvurusu nereye nasıl yapılır?
POMEM 27. dönem 8 bin polis alımı başvurusu ne zaman?
CZN ne demektir? Neden CZN Burak olarak tanınıyor? CZN açılımı nedir?
CİMER şikayet ve başvuru takibi nasıl yapılır? CİMER ihbar ve şikayet telefon numarası
Exxen Kemal Doğulu Büyük Değişim programı başvuru şartları ve başvuru adresi
Alev Alev dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
İnaktif aşı nedir, ne demek? İnaktif aşı özelliklerini Sağlık Bakanı açıkladı!
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.