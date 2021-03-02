İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

TRT EBA Tv ders tekrarı saati 2 Mart 2021 Salı

TRT EBA Tv ders tekrarı saati haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 2 Mart 2021 Salı tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 00:06
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 2 Mart 2021 Salı
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman? 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı da 15:30’da yayınlanacak. 

EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır. 

EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ 

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 00:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baykar 2021 staj başvurusu nasıl yapılır? Baykar stajyer maaşı ve Baykar staj soruları
Baykar 2021 staj başvurusu nasıl yapılır? Baykar stajyer maaşı ve Baykar staj soruları
Üniversiteler hangi tarihte açılır? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!
Üniversiteler hangi tarihte açılır? Bahar dönemi yüz yüze eğitime geçiş yapılır mı? YÖK'ten resmi açıklama geldi!
2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı
2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı
2021 yılı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri ve kadroları belli oldu mu?
2021 yılı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri ve kadroları belli oldu mu?
MEB sınavlar iptal edildi mi? İlkokul ,Ortaokul ve Lise sınavları MEB açıklaması
MEB sınavlar iptal edildi mi? İlkokul ,Ortaokul ve Lise sınavları MEB açıklaması
Aöf 2021 bahar dönemi sınavları online mı olacak? Aöf Bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri
Aöf 2021 bahar dönemi sınavları online mı olacak? Aöf Bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 2 Mart 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Mart 2021 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Mart 2021 Salı
2 Mart 2021 Salı günü Atv yayın akışı
2 Mart 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı
TRT 1 canlı yayın akışı 2 Mart 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı
TV8 2 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Kırmızı Oda Kumru gençliği kim oynuyor? Sedanur Bakar kimdir?
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
Galatasaray'da Bir Numaralı Hedef Kamil Jozwiak Kimdir? Kamil Jozwiak Hakkında Detaylar
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 1 Mart 2021 Pazartesi
Esnaf kefalet kredisi kaç günde çıkar? 2021 esnaf kefalet kredi alma koşulları
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Star TV 2 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Gözlük alımında devlet ne kadarını karşılıyor? SGK gözlük hakkı yılda kaçtır?
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.