İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 30 Ocak 2021 Cumartesi

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Ocak 30 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:03
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 30 Ocak 2021 Cumartesi
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 30 Ocak 2021 Cumartesi İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

30 Ocak 2021 Cumartesi​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

30 Ocak 2021 Cumartesi​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

30 Ocak 2021 Cumartesi​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

30 Ocak 2021 Cumartesi​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 özür grubu ataması taban puanları
2021 özür grubu ataması taban puanları
MEB duyurdu! 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı
MEB duyurdu! 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı
Özür grubu atama sonuçları açıklanıyor
Özür grubu atama sonuçları açıklanıyor
MEB duyurdu: 500 engelli öğretmen atanacak
MEB duyurdu: 500 engelli öğretmen atanacak
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Ocak 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 30 Ocak 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Ocak 2021 Cumartesi
30 Ocak 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Nöbetçi Noter 31 Ocak 2021 Pazar açık noterler listesi - 31 Ocak 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Danla Bilic Metin Hara ile sevgili mi? Danla Bilic'den iddialara cevap
Zet Lorento kimdir? Twitter Zet Lorento gerçek adı nedir?
Kanalların yayın akışları 14 Ekim Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Ücretsiz maske kimlere dağıtılacak? Kamu kuruluşu ve SGK'lı olarak çalışan kişiler eczaneden ücretsiz maske alamayacak!
Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Kırmızı Oda Ayşe Hoca diziden ayrıldı mı? Meriç Aral diziden neden ayrıldı, geri döner mi?
Netflix Türkiye Şubat 2021 ayında yayınlanacak film ve dizileri belli oldu
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2021
PTT Ayçiçek yağı kaç litre olacak? PTT ucuz ayçiçek yağı fiyatı ve satış tarihi
Star TV Menajerimi Ara bu haftaki konuk oyuncu Serdar Ortaç!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.