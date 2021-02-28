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TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 28 Şubat 2021 Pazar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? hakkındaki güncel bilgileri 28 Şubat 2021 Pazar tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 00:11
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 28 Şubat 2021 Pazar
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman? 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı da 15:30’da yayınlanacak. 

EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır. 

EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ 

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:11
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Online EğitimEBA TV
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