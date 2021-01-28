İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 28 Ocak 2021 Perşembe

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:02
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 28 Ocak 2021 Perşembe
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 28 Ocak 2021 Perşembe İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

28 Ocak 2021 Perşembe​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

28 Ocak 2021 Perşembe​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

28 Ocak 2021 Perşembe​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

28 Ocak 2021 Perşembe​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB duyurdu: 500 engelli öğretmen atanacak
MEB duyurdu: 500 engelli öğretmen atanacak
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin 2021 Ocak ayı özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin 2021 Ocak ayı özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS tercih sonuçları ekranı
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS tercih sonuçları ekranı
Öğretmenler ne zaman aşı olacak ?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak ?

Popüler Haberler

BİM 28 Ocak 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 28 Ocak 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
28 Ocak 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 28 Ocak 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 28 Ocak 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Ocak 2021 Perşembe
28 Ocak 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Espritüel nedir? Nasıl espritüel olunur? Espritüel TDK anlamı
Teknofest 2020 başvuru tarihleri ve başvuru şartları
Ramazan Bayramında 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
E-haciz uygulaması nedir, nasıl uygulanır? İşte 4 soru ile e-haciz uygulaması detayları
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları Kübra Sağızlı ve kaynanası Aysel Sağızlı kimdir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Devlet MEB destekli dil kursu nedir ve kimler başvuru yapabilir?
Seksenler yeni sezonda Rasim Ötekin olmayacak mı? Fehmi Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.