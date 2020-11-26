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TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 26 Kasım 2020 Perşembe

Gündemi bir süredir meşgul eden TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 26.11.2020li haberimizden TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:01
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 26 Kasım 2020 Perşembe
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 26 Kasım 2020 Perşembe İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

26 Kasım 2020 Perşembe​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

26 Kasım 2020 Perşembe​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

26 Kasım 2020 Perşembe​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

26 Kasım 2020 Perşembe​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 00:01
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Online EğitimEBA TV
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