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TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Pandemi nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim şeklinde derslere girmeye devam ediyor. TRT EBA TV üzerinden yayınlanan dersleri kaçıran öğrenciler için ders tekrarları da yapılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta, TRT EBA TV ders tekrarı saatlerini araştırıyor. 24 Mayıs Pazartesi TRT EBA TV ders tekrarı saatleri açıklandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:14
TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta 24 Mayıs 2021 Pazartesi
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

MEB tarafından belirlenen müfredata göre haftalık ders programı açıklanıyor. TRT EBA TV üzerinden yapılan dersler kaçıran öğrenciler için ders tekrarları da yayınlara ekleniyor. Dersler kaçıran öğrenciler 30 Mayıs 2021 Pazar TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta, EBA TV ders tekrarı saatlerini araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 

30 Mayıs 2021 Pazar EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri kaçta?

TRT EBA TV 30 Mayıs 2021 Pazar ders programı açıklandı. Ders programının yanı sıra tekrar derslerinin saati de belirlendi.

30 Mayıs 2021 Pazar EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 30 Mayıs 2021 Pazar 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 30 Mayıs 2021 Pazar

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 30 Mayıs 2021 Pazar 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV lise tekrar saatleri 30 Mayıs 2021 Pazar

30 Mayıs 2021 Pazar Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:14
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Online EğitimEBA TV
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