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TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 23 Mayıs 2021 Pazar

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 23 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:02
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 23 Mayıs 2021 Pazar
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV ders tekrar saatleri kaçta? 

-EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

-EBA TV ortaokul tekrar saatleri 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

-EBA TV lise tekrar saatleri

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
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