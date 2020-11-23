İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 23 Kasım 2020 Pazartesi

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Kasım 23 2020 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:01
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 23 Kasım 2020 Pazartesi
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 23 Kasım 2020 Pazartesi İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

23 Kasım 2020 Pazartesi​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

23 Kasım 2020 Pazartesi​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

23 Kasım 2020 Pazartesi​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

23 Kasım 2020 Pazartesi​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi
KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi
MEB'den önemli karar! Okullarda yeni yol haritası hazır
MEB'den önemli karar! Okullarda yeni yol haritası hazır
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçları duyuruldu!
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçları duyuruldu!

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 23 Kasım 2020 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 23 Kasım 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 23 Kasım 2020 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Kasım 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 23 Kasım 2020 Pazartesi
Günlük burç yorumları 23 Kasım 2020 Pazartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Milletvekili maaşları ne kadar? Kasım 2020
İhbar tazminatı için nereye başvurulur, kimlere verilir? 2020
Hepsi Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Kefaret dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Kuaförüm Sensin Berna Kanberoğlu kimdir? Berna Kanberoğlu hakkında bilgiler
0,64 faizli konut kredisi yapılandırma olacak mı? Vakıfbank yüzde 0.64 faizli konut kredi kampanyası detayları
İŞKUR iş ilanlarında 50 binden fazla personel alımı yapılacak
Ramo yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil Taburcu edildi! Kaçış sendromu nedir, kimlerde görünür?
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hasan Kaçan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda’yı kim canlandırıyor? Canan Atalay'ın biyografisi
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisinde Füsun karakterini Dilara Aksüyek canlandırıyor
2020 LGS Taban Tavan puan hesaplamaları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.