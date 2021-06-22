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TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 22 Haziran 2021 Salı

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 22 Haziran 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 00:02
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 22 Haziran 2021 Salı
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

MEB tarafından belirlenen müfredata göre haftalık ders programı açıklanıyor. TRT EBA TV üzerinden yapılan dersler kaçıran öğrenciler için ders tekrarları da yayınlara ekleniyor. Dersler kaçıran öğrenciler 22 Haziran 2021 Salı TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta, EBA TV ders tekrarı saatlerini araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 

22 Haziran 2021 Salı EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri kaçta?

TRT EBA TV 22 Haziran 2021 Salı ders programı açıklandı. Ders programının yanı sıra tekrar derslerinin saati de belirlendi.

22 Haziran 2021 Salı EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 22 Haziran 2021 Salı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 22 Haziran 2021 Salı

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 22 Haziran 2021 Salı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV lise tekrar saatleri 22 Haziran 2021 Salı

22 Haziran 2021 Salı Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.


Son Güncelleme: 22.06.2021 00:02
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Online EğitimEBA TV
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