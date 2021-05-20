İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 20 Mayıs 2021 Perşembe

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 20-05-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 20 Mayıs 2021 Perşembe
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV ders tekrar saatleri kaçta? 

-EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

-EBA TV ortaokul tekrar saatleri 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

-EBA TV lise tekrar saatleri

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler
19 Mayıs 2,3,4,5 kıtalık uzun ve kısa en güzel en yeni şiirler
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 ÖSYM DGS sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu?
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 ÖSYM DGS sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu?
19 Mayıs’ta okullar tatil mi, EBA canlı ders var mı? Online eğitim yapılacak mı?
19 Mayıs’ta okullar tatil mi, EBA canlı ders var mı? Online eğitim yapılacak mı?
MEB 2021 okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak
MEB 2021 okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak
19 Mayıs okullar tatil mi, canlı ders var mı?
19 Mayıs okullar tatil mi, canlı ders var mı?
19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?
19 Mayıs Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 20 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 20 Mayıs 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Mayıs 2021 Perşembe
20 Mayıs 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin anlamları
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Banka kredi borcu 3 ay nasıl ertelenir? Erteleme şartları ve faiz oranları nedir?
Netflix Ragnarok 2. sezon yeni tanıtım fragmanı yayınlandı
Fox TV Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Mayıs 19 Çarşamba
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 kredi kampanya detayları
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2021 İSG devlet desteği alma işlemleri
Gönül Dağı 29. bölüm fragmanı izle - Gönül Dağı 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti
Mayıs 2021 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.