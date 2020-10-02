İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 2 Ekim 2020 Cuma

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 2 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 00:01
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 2 Ekim 2020 Cuma
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 2 Ekim 2020 Cuma İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

2 Ekim 2020 Cuma​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

2 Ekim 2020 Cuma​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

2 Ekim 2020 Cuma​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

2 Ekim 2020 Cuma​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı dersler ile ilgili uyarı geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı dersler ile ilgili uyarı geldi
Üniversitede kadro için kişiye özel ilan!
Üniversitede kadro için kişiye özel ilan!
MEB'den resmi yazı! O kademedeki öğrenciler yüz yüze eğitime başlıyor
MEB'den resmi yazı! O kademedeki öğrenciler yüz yüze eğitime başlıyor
Özel okul öğrencilerini ilgilendiren önemli açıklama MEB'den geldi
Özel okul öğrencilerini ilgilendiren önemli açıklama MEB'den geldi
MEB açıkladı! Meslek lisesi öğrencileri staja başlıyor
MEB açıkladı! Meslek lisesi öğrencileri staja başlıyor

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 2 Ekim 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 2 Ekim 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Ekim 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 2 Ekim 2020 Cuma bim indirimler bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 2 Ekim 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2 Ekim 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 2 Ekim 2020 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Ekim 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Ekim 2020 Cuma
Migros indirimli ürünler 10 Eylül – 17 Eylül Eylül kataloğu
Muhtaç aylığı ne zaman bağlanır? 2020 muhtaç aylığı başvurusu
Enflasyona Endeksli konut kredisi kampanyası başarılı olabilecek mi? Faizler nasıl olacak?
2020 Adliyeler kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? Adliye çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor)
Asgari ücret ne kadar olacak? Toplantılar ne zaman başlayacak? 2020 asgari ücret zam oranları belli oldu!
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Engelli kartının sağladığı avantajlar nelerdir?
Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 28 Eylül 2020 Pazartesi
Hakan Hatipoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?
Üniversite stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Devlet SGK'lı çalışanlara gözlük için destek ödemesi veriyor
Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Ptt emekliye faizsiz kredi veriyor mu? 2020 Emekli ptt kredi çekme şartları ve faiz oranları
Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.