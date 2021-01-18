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TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Ocak 2021 Pazartesi

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 18-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:02
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 18 Ocak 2021 Pazartesi
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 18 Ocak 2021 Pazartesi İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

18 Ocak 2021 Pazartesi​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

18 Ocak 2021 Pazartesi​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

18 Ocak 2021 Pazartesi​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

18 Ocak 2021 Pazartesi​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
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