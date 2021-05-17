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TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 17 Mayıs 2021 Pazartesi

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 17 Mayıs 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 17 Mayıs 2021 Pazartesi
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV ders tekrar saatleri kaçta? 

-EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

-EBA TV ortaokul tekrar saatleri 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

-EBA TV lise tekrar saatleri

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
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