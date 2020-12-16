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TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 16 Aralık 2020 Çarşamba

Haber okurlarının merakını uyandıran TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 16.12.2020 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:01
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 16 Aralık 2020 Çarşamba
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 16 Aralık 2020 Çarşamba İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

16 Aralık 2020 Çarşamba​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

16 Aralık 2020 Çarşamba​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

16 Aralık 2020 Çarşamba​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

16 Aralık 2020 Çarşamba​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 00:01
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Online EğitimEBA TV
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