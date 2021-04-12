İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Son Dakika
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 12 Nisan 2021 Pazartesi

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 12 Nisan Pazartesi 00:00 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:02
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 12 Nisan 2021 Pazartesi
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman? 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı da 15:30’da yayınlanacak. 

EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV lise tekrar saatleri

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
25 Nisan bursluluk sınavı var mı, ertelendi mi, iptal mi edildi?
25 Nisan bursluluk sınavı var mı, ertelendi mi, iptal mi edildi?
MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ve İOKBS ne zaman yapılacak?
MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ve İOKBS ne zaman yapılacak?
MEB Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? 2021 AKS sınavı ne zaman yapılacak?
MEB Adaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? 2021 AKS sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MEB Bursluluk sınavı ne zaman, iptal mi edildi? Bursluluk sınavı ertelendi mi?
2021 MEB Bursluluk sınavı ne zaman, iptal mi edildi? Bursluluk sınavı ertelendi mi?
Hangi illerde okullar kapandı? Hangi iller uzaktan eğitime geçti?
Hangi illerde okullar kapandı? Hangi iller uzaktan eğitime geçti?

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 12 Nisan 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Nisan 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 12 Nisan 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Nisan 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 12 Nisan 2021 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Nisan 2021 Pazartesi
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bankaların güncel kredi faiz oranları 12 Nisan 2021 Pazartesi
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi neden diziden ayrılıyor?
Ferhan Tetik kimdir, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2021
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş, kaç yaşında, nereli?
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Atv canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İhbar tazminatı ne zaman ödenir? İhbar tazminatı ne zaman hak edilir?
Ramazan Hilali göründü mü? Hilal hangi ülkelerde göründü? Ramazan ayı hilali göründü mü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.