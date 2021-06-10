İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Haziran 2021 Perşembe

Yeni ayrıntıları merak konusu olan TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 10.06.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:02
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Haziran 2021 Perşembe
Takip Et:

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

MEB tarafından belirlenen müfredata göre haftalık ders programı açıklanıyor. TRT EBA TV üzerinden yapılan dersler kaçıran öğrenciler için ders tekrarları da yayınlara ekleniyor. Dersler kaçıran öğrenciler 10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta, EBA TV ders tekrarı saatlerini araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 

10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri kaçta?

TRT EBA TV 10 Haziran 2021 Perşembe ders programı açıklandı. Ders programının yanı sıra tekrar derslerinin saati de belirlendi.

10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 10 Haziran 2021 Perşembe 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 10 Haziran 2021 Perşembe

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 10 Haziran 2021 Perşembe 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV lise tekrar saatleri 10 Haziran 2021 Perşembe

10 Haziran 2021 Perşembe Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.


Son Güncelleme: 10.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?

Popüler Haberler

Bim indirimli ürünler kataloğu 10 Haziran 2021 Perşembe indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 10 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı Haziran 2021 yatan iller hangileri? 10 Haziran 2021 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Haziran 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Haziran 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Haziran 2021 Perşembe
10 Haziran 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal D 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
10 Haziran 2021 Perşembe Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi ürün yorumları ve incelemeleri
Evlilik Sözleşmesi dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Tozkoparan İskender Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
Kuruluş Osman 62. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
50.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır, hangi durumlarda kesilir?
Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı izle! Bozkır Aslanı Celaleddin 4. Bölüm fragmanı izle
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 10 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.