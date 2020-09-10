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TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Eylül 2020 Perşembe

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 10 Eylül 2020 tarihli haberimizde TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:01
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Eylül 2020 Perşembe
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 10 Eylül 2020 Perşembe İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

10 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

10 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

10 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

10 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 10.09.2020 00:01
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Online EğitimEBA TV
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