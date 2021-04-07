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TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 7 Nisan 2021 Çarşamba

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 7 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak, TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 7 Nisan 2021 Çarşamba
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman? 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı da 15:30’da yayınlanacak. 

EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV lise tekrar saatleri

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
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