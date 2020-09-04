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TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 4 Eylül 2020 Cuma

TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 4 Eylül Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 00:00
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 4 Eylül 2020 Cuma
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 4 Eylül 2020 Cuma İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

4 Eylül 2020 Cuma​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

4 Eylül 2020 Cuma​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

4 Eylül 2020 Cuma​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

4 Eylül 2020 Cuma​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
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