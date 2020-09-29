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TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 29 Eylül 2020 Salı

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? ile ilgili gelişmeleri 29 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 00:01
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 29 Eylül 2020 Salı
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 29 Eylül 2020 Salı İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

29 Eylül 2020 Salı​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

29 Eylül 2020 Salı​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

29 Eylül 2020 Salı​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

29 Eylül 2020 Salı​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
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