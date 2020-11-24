İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...

TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Kasım 2020 Salı

TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 24.11.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

24 Kasım 2020 Salı 00:01
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Kasım 2020 Salı
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 24 Kasım 2020 Salı İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

24 Kasım 2020 Salı​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

24 Kasım 2020 Salı​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

24 Kasım 2020 Salı​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

24 Kasım 2020 Salı​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor

Popüler Haberler

IBAN ile isim sorgulama ve hesap numarası öğrenme işlemleri
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? TV 24 Kasım 2020 Salı canlı maç yayın saatleri
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İbo Show 3. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 28 Kasım Cumartesi konukları
Sefirin Kızı Loki neden yok, neden ayrıldı? Furkan Aksoy diziye veda mı etti?
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2020 Akbank promosyon şartları
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
İbo Show 2. bölüm konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 21 Kasım Cumartesi konukları
Çukur dizisi Kutay kimdir? Gerçek adı nedir? Lorin Merhart hakkında bilgiler
Sefirin Kızı sezon finali ne zaman? Yeni sezonda devam edecek mi, 2 sezon olacak mı?
Yıldız Tilbe’nin Twitter'dan andığı Şeyh Said ve Seyit Rıza kimdir? Seyit Rıza olayı nedir?
Hekimoğlu Dizisi Gülay kimdir? Gerçek adı nedir? Filiz Ahmet hakkında bilgiler
AVM’ler Açılıyor mu? Alışveriş merkezleri ne zaman, hangi şartlarda açılacak?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Kasım 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Kasım 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Kasım 2020 Salı
MasterChef Junior yaş sınırı kaçtır? 2020 MasterChef Junior Türkiye ne zaman başlayacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.