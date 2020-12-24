İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Aralık 2020 Perşembe

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? hakkında tüm yeni gelişmeleri 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:01
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Aralık 2020 Perşembe
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 24 Aralık 2020 Perşembe İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

24 Aralık 2020 Perşembe​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

24 Aralık 2020 Perşembe​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

24 Aralık 2020 Perşembe​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

24 Aralık 2020 Perşembe​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den yeni not ve karne sistemine ilişkin açıklama! Karnelerde yeni notlar nasıl uygulanacak?
MEB'den yeni not ve karne sistemine ilişkin açıklama! Karnelerde yeni notlar nasıl uygulanacak?
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB'den 50 bin öğrenciye ücretsiz tablet! Bu hafta dağıtım başlıyor
MEB'den 50 bin öğrenciye ücretsiz tablet! Bu hafta dağıtım başlıyor
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Aralık 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 24 Aralık 2020 Perşembe ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 24 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Facebook’tan nasıl para kazanılır? 2021 Yılı facebook.com üzerinden para kazanma yöntemleri
Evde bakım maaşı yatan iller 24 Aralık 2020 Perşembe - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Aralık 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Aralık 2020 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Aralık 2020 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2019 Yılı Dikey Geçiş Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 2019 DGS Sınav Takvimi
3 Kasım 2019'da ne olacak? 3 Kasım 2019 kehanetleri nedir? 3 Kasım 2019'da bir şey olacak mı?
Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? Yüşra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? Kurye Zeliş'i öldürdü mü?
Ziraat Bankası Mevcut Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?
2019-2020 Öğrencilere Karşılıksız Burs Veren Kurum, Vakıf ve Dernekler Hangileri? Burs Bağlama Şartları Neler?
2020 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
İyi Aile Babası dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? İyi Aile Babası dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Show TV canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kira alacağı ve tahliye için icra takibi nasıl başlatılıyor?
2020 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
Mazeret izni nedir nasıl kullanılır? 2020 Mazeret izni şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.