İstanbul
orta şiddetli yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 23 Mart 2021 Salı

Okurlarımız tarafından merak edilen TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 23 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 00:02
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 23 Mart 2021 Salı
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman? 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı da 15:30’da yayınlanacak. 

EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır. 

EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ 

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EBA canlı dersim var mı?
EBA canlı dersim var mı?
2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri
Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri
MEB Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?
MEB Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?
PYBS,İOKBS, DPY bursları ne zaman yatacak? 2021 burs tarihleri
PYBS,İOKBS, DPY bursları ne zaman yatacak? 2021 burs tarihleri
MEB LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı tarihi
MEB LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı tarihi

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 23 Mart 2021 Salı - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 23 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 23 Mart 2021 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Mart 2021 Salı
23 Mart 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
23 Mart 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
23 Mart 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
23 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TV8 canlı yayın akışı 23 Mart 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
23 Mart 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri
Kanal D canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu, neden yok?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara yaşı ve oynadığı diziler
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Sgk cenaze yardımı kimlere verilir? 2021 sgk cenaze yardım parası miktarı
23 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Reyting sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
Maraşlı 11. bölüm ATV canlı izle - 22 Mart 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.