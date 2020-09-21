İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 21 Eylül 2020 Pazartesi

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 21 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 21 Eylül 2020 Pazartesi
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 21 Eylül 2020 Pazartesi İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

21 Eylül 2020 Pazartesi​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

21 Eylül 2020 Pazartesi​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

21 Eylül 2020 Pazartesi​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

21 Eylül 2020 Pazartesi​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 21.09.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullar kapılarını öğrencilere yarın açıyor İşte alınan tedbirler
Okullar kapılarını öğrencilere yarın açıyor İşte alınan tedbirler
21 Eylül Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim nasıl olacak? İsteyen okula gitmeyecek mi?
21 Eylül Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim nasıl olacak? İsteyen okula gitmeyecek mi?
MEB meslek lisesi son sınıf öğrencileri hakkında önemli açıklama yaptı
MEB meslek lisesi son sınıf öğrencileri hakkında önemli açıklama yaptı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
Bakan Selçuk açıkladı! Uzaktan eğitim olsa bile tüm sınavlar okullarda yapılacak
Bakan Selçuk açıkladı! Uzaktan eğitim olsa bile tüm sınavlar okullarda yapılacak
Ortaokul öğrencisinin korona testi pozitif çıktı! Tüm sınıf ve öğretmenler karantinaya alındı
Ortaokul öğrencisinin korona testi pozitif çıktı! Tüm sınıf ve öğretmenler karantinaya alındı

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 21 Eylül 2020 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 21 Eylül 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Eylül 2020 Pazartesi
A101 indirimli ürünleri 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 Aktüel kataloğu
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Alevlerin Ardından dizisinin Çiçek'ı Hazar Ergüçlü'nün hayat hikayesi!
Makedonya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parası hangi tarihte, nereden çekilir?
23 Haziran sandık görevlileri ve seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?
Yerli otomobil seri üretim tarihi, fiyatı ve özellikleri neler?
Kimlik yenilememenin cezası ne kadardır? 2020 kimlik yenilememe cezası miktarı
Bir Aile Hikayesi dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Bir Aile Hikayesi neden final yaptı?
İkea mağaza çalışma saatleri 2020
Engelli sağlık kurulu raporu doğrulama işlemleri nelerdir? 2020 engelli sağlık kurulu raporu sorgulama
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
Sağlık Bakanı Koca 20 Eylül 2020 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 20 Eylül 2020 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.