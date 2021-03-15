İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...

TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 15 Mart 2021 Pazartesi

Pazartesi günü sitemizde yer verdiğimiz TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Mart 15 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:02
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 15 Mart 2021 Pazartesi
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman? 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı da 15:30’da yayınlanacak. 

EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır. 

EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ 

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
MEB EKYS 14 Mart Pazar sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
MEB EKYS 14 Mart Pazar sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri
e-Devlet ile öğrenci belgesi nasıl alınır? e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama ve çıkarma işlemleri
e-Devlet ile öğrenci belgesi nasıl alınır? e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama ve çıkarma işlemleri
2021 PYBS bursları ne zaman yatacak? PYBS burs tarihleri
2021 PYBS bursları ne zaman yatacak? PYBS burs tarihleri

Popüler Haberler

Mart 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart 2021 Pazartesi güncel liste
VAR sistemi operatörlerini göreve kim atıyor? Ofsayt çizgilerini kim nasıl çiziyor? Hawk-Eye sahibi kimdir?
Altın ne kadar oldu? 15 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 15 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 15 Mart 2021 Pazartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 15 Mart 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 15 Mart 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 15 Mart 2021 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Mart 2021 Pazartesi
15 Mart 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
TJK 12 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Dondurulmuş instagram hesabımı açamıyorum, ne yapabilirim? 2021
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan yer aldığı dizi ve film yapımları
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
90. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
Show TV canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.