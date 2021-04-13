İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 13 Nisan 2021 Salı

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? haberine ilişkin yeni gelişmeler, 13.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 00:01
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 13 Nisan 2021 Salı
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor? 

EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman? 

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı da 15:30’da yayınlanacak. 

EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 

EBA TV lise tekrar saatleri

Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır. 

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB Canlı Sınıf Uygulaması nedir? Canlı Sınıf Uygulaması ne zaman başlayacak, canlı sınıf zorunlu mu?
MEB Canlı Sınıf Uygulaması nedir? Canlı Sınıf Uygulaması ne zaman başlayacak, canlı sınıf zorunlu mu?
2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Popüler Haberler

Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Ramazan hilali önce nerede görülecek? Hicri 1442 Ramazan hilali göründü mü?
Survivor Merve sakatlandı mı, ambulans neden geldi?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 13 Nisan 2021 Salı
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2021 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı
Alya dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Arıza dizisi Seda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Eda Dunisa Şölenci kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İstanbul'da ilk sahur, ilk iftar saat kaçta? İstanbul imsak, sahur, iftar vakti saati
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Gerçek adı ne? Sude Zülal Güler oynadığı diziler
Güncel gümüş fiyatları 13 Nisan 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Nisan 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Çukur 124. bölüm full tek parça izle! Çukur 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Kanal 7'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 13 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
13 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.