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TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 12 Şubat 2021 Cuma

Gündemde büyük yankı uyandıran TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? ile ilgili olarak merak edilen 12 Şubat 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

12 Şubat 2021 Cuma 00:02
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 12 Şubat 2021 Cuma
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 12 Şubat 2021 Cuma İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

12 Şubat 2021 Cuma​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

12 Şubat 2021 Cuma​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

12 Şubat 2021 Cuma​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

12 Şubat 2021 Cuma​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
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