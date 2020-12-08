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Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 8 Aralık 2020 Salı

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Trt Eba Tv ders tekrar saatleri haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 8 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

08 Aralık 2020 Salı 00:01
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 8 Aralık 2020 Salı
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 8 Aralık 2020 Salı İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

8 Aralık 2020 Salı​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

8 Aralık 2020 Salı​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

8 Aralık 2020 Salı​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

8 Aralık 2020 Salı​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
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