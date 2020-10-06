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Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 6 Ekim 2020 Salı

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Trt Eba Tv ders tekrar saatleri ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Trt Eba Tv ders tekrar saatleri hakkında tüm yeni gelişmeleri 6 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

06 Ekim 2020 Salı 00:01
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 6 Ekim 2020 Salı
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 6 Ekim 2020 Salı İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

6 Ekim 2020 Salı​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

6 Ekim 2020 Salı​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

6 Ekim 2020 Salı​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

6 Ekim 2020 Salı​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 06.10.2020 00:01
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Online EğitimEBA TV
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