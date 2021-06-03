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Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 3 Haziran 2021 Perşembe

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt Eba Tv ders tekrar saatleri ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 03.06.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:02
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 3 Haziran 2021 Perşembe
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

MEB tarafından belirlenen müfredata göre haftalık ders programı açıklanıyor. TRT EBA TV üzerinden yapılan dersler kaçıran öğrenciler için ders tekrarları da yayınlara ekleniyor. Dersler kaçıran öğrenciler 3 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta, EBA TV ders tekrarı saatlerini araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 

3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri kaçta?

TRT EBA TV 3 Haziran 2021 Perşembe ders programı açıklandı. Ders programının yanı sıra tekrar derslerinin saati de belirlendi.

3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 3 Haziran 2021 Perşembe 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 3 Haziran 2021 Perşembe

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 3 Haziran 2021 Perşembe 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV lise tekrar saatleri 3 Haziran 2021 Perşembe

3 Haziran 2021 Perşembe Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 00:02
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Online EğitimEBA TV
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