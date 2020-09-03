İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 3 Eylül 2020 Perşembe

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Trt Eba Tv ders tekrar saatleri konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 3 Eylül 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimize göz atabilirsiniz.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:01
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 3 Eylül 2020 Perşembe
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 3 Eylül 2020 Perşembe İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

3 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

3 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

3 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

3 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
2020 ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak? ALES sonuç açıklanma tarihi belli oldu!
Eğitim ordusuna yeni katılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı
Eğitim ordusuna yeni katılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı
DSÖ'den eğitimin başlaması için önemli tavsiye geldi
DSÖ'den eğitimin başlaması için önemli tavsiye geldi
Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı
Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı

Popüler Haberler

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 3 Eylül 2020 Perşembe
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Eylül 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Altın ne kadar oldu? 3 Eylül 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 3 Eylül 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 3 Eylül 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 3 Eylül 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Eylül 2020 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Eylül 2020 Perşembe
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2020
Hangi şehrin plaka kodu kaç? Türkiye illeri plaka listesi
Yerli otomobil TOGG kaç para olacak? Yerli otomobil TOGG ön sipariş bilgileri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Arka Sokaklar Pınar neden değişti? Yeni gelen Pınar rolünü kim oynuyor? Elvan Dişli hakkında bilgiler
Show tv Hey Canlı magazin Elif Ece Uzun sunumuyla başladı!
Murakıplık nedir? 2020 Murakıp maaşları ne kadardır?
Kara liste sorgulama yöntemleri
2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Güncel yurt ve burs başvuruları
Özel güvenlikler ne kadar maaş alır? 2020 özel güvenlik maaşları ne kadar oldu?
Maria İle Mustafa Dizisi İclal karakterini kim canlandıracak? Özlem Ulukan kimdir?
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tövbeler Olsun yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Çalışma belgesi nedir, nasıl alınır ve nerelerde kullanılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.