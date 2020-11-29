İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 29 Kasım 2020 Pazar

Sıcak haber olarak gündeme gelen Trt Eba Tv ders tekrar saatleri haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 29 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 00:01
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 29 Kasım 2020 Pazar
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 29 Kasım 2020 Pazar İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

29 Kasım 2020 Pazar​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

29 Kasım 2020 Pazar​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

29 Kasım 2020 Pazar​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

29 Kasım 2020 Pazar​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 29 Kasım 2020 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 29 Kasım 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 29 Kasım 2020 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 29 Kasım 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 29 Kasım 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT 1 yeni dizisi Türkan Hanımın Konağı nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı çekim mekanları belli oldu
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 29 Kasım 2020 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Netflix Alya oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 29 Kasım 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
EBA TV nasıl izlenir? Kanalların TÜRKSAT uydu frekansları ve internet canlı izleme adresi
Evinden tarantula, piton yılanı ve sakallı ejder çıktı!
Bankada çalışmak için gerekli şartlar nelerdir? Bankaların aradığı şartlar
Doğalgaz ve elektrik faturaları erteleniyor mu?
KOSGEB nedir, nasıl yararlanılır? Kosgeb hibe başvuru şartları
Hafta sonu marketler açık mı, marketler saat kaça kadar açık?
Ç.Rizespor 0 - 4 Galatasaray STSL 20-21 Sezonu 10.Hafta maç özeti ve golleri izle
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi (FB - BJK şifresiz yayınlar)
Hafta sonu çocuklar saat kaçta sokağa çıkabilir? Çocukların sokak izni kaçta başlıyor?
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.