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Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 26 Aralık 2020 Cumartesi

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Trt Eba Tv ders tekrar saatleri hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 26 Aralık günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:11
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 26 Aralık 2020 Cumartesi
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 26 Aralık 2020 Cumartesi İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

26 Aralık 2020 Cumartesi​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

26 Aralık 2020 Cumartesi​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

26 Aralık 2020 Cumartesi​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

26 Aralık 2020 Cumartesi​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 00:11
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Online EğitimEBA TV
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