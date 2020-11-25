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Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 25 Kasım 2020 Çarşamba

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Trt Eba Tv ders tekrar saatleri haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Trt Eba Tv ders tekrar saatleri hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 25 Kasım 2020 Çarşamba
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 25 Kasım 2020 Çarşamba İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

25 Kasım 2020 Çarşamba​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

25 Kasım 2020 Çarşamba​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

25 Kasım 2020 Çarşamba​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

25 Kasım 2020 Çarşamba​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 00:01
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Online EğitimEBA TV
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