İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 24 Eylül 2020 Perşembe

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 24 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:01
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 24 Eylül 2020 Perşembe
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 24 Eylül 2020 Perşembe İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

24 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

24 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

24 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

24 Eylül 2020 Perşembe​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EBA canlı derse katılım sağlama ve EBA TV izleme yöntemleri
EBA canlı derse katılım sağlama ve EBA TV izleme yöntemleri
EBA'ya ne oldu? Sisteme neden erişim sağlanamıyor?
EBA'ya ne oldu? Sisteme neden erişim sağlanamıyor?
Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması! 'Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu'
Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması! 'Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu'
EBA'ya erişim sağlanamıyor!
EBA'ya erişim sağlanamıyor!
KKTC'de yeni eğitim dönemi farkındalık projesi ile başlıyor! İlk Yardım ve Kızılay Farkındalık Projesi hakkında detaylar!
KKTC'de yeni eğitim dönemi farkındalık projesi ile başlıyor! İlk Yardım ve Kızılay Farkındalık Projesi hakkında detaylar!
Okullar kapılarını öğrencilere yarın açıyor İşte alınan tedbirler
Okullar kapılarını öğrencilere yarın açıyor İşte alınan tedbirler

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 24 Eylül 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 24 Eylül 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Eylül 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 24 Eylül 2020 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 24 Eylül 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Eylül 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 24 Eylül 2020 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Eylül 2020 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Eylül 2020 Perşembe
A101'de 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Kenya asgari ücreti ne kadar?
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi konusu ve çekim yeri
Avrupa Birliği sistemi çökecek mi? Korona virüsü güveni sarstı! Avrupa Birliğinde neler olacak, devam eder mi?
2020 Votka fiyatları ne kadar?
Esnaf odasından esnafa uzun vadeli düşük faizli kredi kullandırımı
İPhone numara ve sms ngelleme işlemi nasıl yapılır?
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2020 emekli promosyon miktarı
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.