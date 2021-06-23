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Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 23 Haziran 2021 Çarşamba

Sıcak gündemde yer tutan Trt Eba Tv ders tekrar saatleri ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:02
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 23 Haziran 2021 Çarşamba
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TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

MEB tarafından belirlenen müfredata göre haftalık ders programı açıklanıyor. TRT EBA TV üzerinden yapılan dersler kaçıran öğrenciler için ders tekrarları da yayınlara ekleniyor. Dersler kaçıran öğrenciler 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta, EBA TV ders tekrarı saatlerini araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 

23 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri kaçta?

TRT EBA TV 23 Haziran 2021 Çarşamba ders programı açıklandı. Ders programının yanı sıra tekrar derslerinin saati de belirlendi.

23 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 23 Haziran 2021 Çarşamba

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV lise tekrar saatleri 23 Haziran 2021 Çarşamba

23 Haziran 2021 Çarşamba Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.


Son Güncelleme: 23.06.2021 00:02
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Online EğitimEBA TV
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