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Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 23 Eylül 2020 Çarşamba

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri ile ilgili yeni ayrıntılar 23 Eylül 2020 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 23 Eylül 2020 gününe ait Trt Eba Tv ders tekrar saatleri hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:01
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 23 Eylül 2020 Çarşamba
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 23 Eylül 2020 Çarşamba İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

23 Eylül 2020 Çarşamba​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

23 Eylül 2020 Çarşamba​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

23 Eylül 2020 Çarşamba​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

23 Eylül 2020 Çarşamba​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 00:01
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Online EğitimEBA TV
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