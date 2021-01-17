İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Son Dakika
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan...
Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu
Son Dakika
Çin'de korona tespit edilen binlerce...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 17 Ocak 2021 Pazar

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 17 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 00:04
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 17 Ocak 2021 Pazar
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 17 Ocak 2021 Pazar İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

17 Ocak 2021 Pazar​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

17 Ocak 2021 Pazar​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

17 Ocak 2021 Pazar​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

17 Ocak 2021 Pazar​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB açık öğretim okulları sınav tarihlerini açıkladı!
MEB açık öğretim okulları sınav tarihlerini açıkladı!
AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu
AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu
MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
MEB duyurdu! AÖL sınavları uzaktan yapılacak
MEB duyurdu! AÖL sınavları uzaktan yapılacak
ALES ne zaman olacak? ALES 2 sınavı tarihi ne? ÖSYM'den sınav takvimi hakkında açıklama geldi
ALES ne zaman olacak? ALES 2 sınavı tarihi ne? ÖSYM'den sınav takvimi hakkında açıklama geldi
MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi
MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 17 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 17 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Ocak 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 17 Ocak 2021 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 17 Ocak 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ocak 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ocak 2021 Pazar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 17 Ocak 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 17 Ocak 2021 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Ocak 2021 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ocak 2021 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Oruç Tutamayanlar Ne Kadar Fıtır Sadakası Verir? Fitre Ne Kadardır? Fitre Ne Zaman Verilir?
EYT yasası ile ilgili yeni gelişme varmı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler nelerdir? Yasa ve gündemden son bilgiler
Ayta Sözeri kimdir? Benimle Söyle yarışması jurisi Ayta Sözeri hakkında bilgiler
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir? Kimler AFAD'da gönüllü olabilir? AFAD gönüllü başvuru ekranı
Vikings 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Vikings yeni sezon tarihi
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Hepsi Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Star TV canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kütahya askere kaç gönderiyor? 2021 Kütahya merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.