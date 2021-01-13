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Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 13 Ocak 2021 Çarşamba

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Trt Eba Tv ders tekrar saatleri haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 13 Ocak 2021 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:02
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 13 Ocak 2021 Çarşamba
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EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 13 Ocak 2021 Çarşamba İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

13 Ocak 2021 Çarşamba​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

13 Ocak 2021 Çarşamba​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

13 Ocak 2021 Çarşamba​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

13 Ocak 2021 Çarşamba​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:02
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Online EğitimEBA TV
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