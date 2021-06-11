İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Haziran 2021 Cuma

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Trt Eba Tv ders tekrar saatleri haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Haziran 11 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 00:03
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Haziran 2021 Cuma
Takip Et:

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

MEB tarafından belirlenen müfredata göre haftalık ders programı açıklanıyor. TRT EBA TV üzerinden yapılan dersler kaçıran öğrenciler için ders tekrarları da yayınlara ekleniyor. Dersler kaçıran öğrenciler 11 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV ders tekrarı saat kaçta, EBA TV ders tekrarı saatlerini araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 

11 Haziran 2021 Cuma EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri kaçta?

TRT EBA TV 11 Haziran 2021 Cuma ders programı açıklandı. Ders programının yanı sıra tekrar derslerinin saati de belirlendi.

11 Haziran 2021 Cuma EBA TV ilkokul tekrar saatleri

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarları 11 Haziran 2021 Cuma 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV ortaokul tekrar saatleri 11 Haziran 2021 Cuma

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 11 Haziran 2021 Cuma 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

EBA TV lise tekrar saatleri 11 Haziran 2021 Cuma

11 Haziran 2021 Cuma Liseler için ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Derslerin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacaktır. Kalan son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 11 Haziran 2021 Cuma indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 11 Haziran 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Haziran 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 11 Haziran 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Haziran 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Haziran 2021 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Haziran 2021 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Haziran 2021 Cuma
Hafta sonu 12 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 12 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm full izle! Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm tek parça ATV 4 Haziran 2021
Mazeret izni en fazla kaç gün verilir? Mazeret izni formu nasıl doldurulmalı?
Kömür yardımı için gerekli şartlar nelerdir? 2021 kömür yardımı nereden alınır?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Müge Anlı Hamide Cebeci kimdir? Hamide Cebeci’ye ne oldu?
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler
PTT kart iban numarası nerde yazar, kart üzerinde iban numarası nerede?
Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 25. Bölüm fragmanı izle
Kırmızı Oda 41. Bölüm Fragmanı – 11 Haziran 2021 Cuma
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Haziran 2021 Cuma Star TV dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.