İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Eylül 2020 Cuma

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Trt Eba Tv ders tekrar saatleri haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 11 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 00:01
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Eylül 2020 Cuma
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 11 Eylül 2020 Cuma İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

11 Eylül 2020 Cuma​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

11 Eylül 2020 Cuma​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ


TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

11 Eylül 2020 Cuma​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

11 Eylül 2020 Cuma​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor
AÖF yaz okulu sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor
Bursluluk sınavı soru-cevap anahtarı yayınlandı.
Bursluluk sınavı soru-cevap anahtarı yayınlandı.
Eğitim - Sen: Okulların açılabilmesi için salgın kontrol altına alınmalı!
Eğitim - Sen: Okulların açılabilmesi için salgın kontrol altına alınmalı!
DOKAP bölgesindeki 15 üniversite uzaktan eğitim verileceğini açıkladı
DOKAP bölgesindeki 15 üniversite uzaktan eğitim verileceğini açıkladı
2020 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
2020 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
2020-2021 Eğitim öğretim yılı güz dönemi uzaktan eğitim mi olacak? Üniversitelerin açılma durumu var mı?
2020-2021 Eğitim öğretim yılı güz dönemi uzaktan eğitim mi olacak? Üniversitelerin açılma durumu var mı?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 11 Eylül 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 11 Eylül 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 11 Eylül 2020 Cuma indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 11 Eylül 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Eylül 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Eylül 2020 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Eylül 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Eylül 2020 Cuma
A101 Aktüel 10 Eylül – 17 Eylül Eylül Eylül Tarihleri İndirimli Ürünler Kataloğu Yayımlandı!
Yedek subay alımları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Makyajla uyumanın cilde zararları nelerdir?
Vakıfbank'tan 3 Ay ertelemeli ve ödemesiz kredi kampanyası
Netflix Türk belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman fragmanı yayınlandı!
Şampiyon dizisi nerede çekiliyor?
Savaşçı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Fox tv Savaşçı yeni bölüm ne zaman?
Hangi şehrin plaka kodu kaç? Türkiye illeri plaka listesi
KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? 2020 KYK borçları silinecek mi?
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Bisiklet kredisi veren bankalar var mı? Bisiklet kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ptt kargo ortalama kaç günde gelir? 2020Ptt kargo adrese kaç günde ulaşıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.