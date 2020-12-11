İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Aralık 2020 Cuma

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Trt Eba Tv ders tekrar saatleri haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 11.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 00:01
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Aralık 2020 Cuma
Takip Et:

EBA TV'nin yeniden yayın süresi, ilan edilen uzaktan eğitim kurslarına bağlıdır. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başladı ve farklı kanallardan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi verildi. TRT EBA TV kanalı aynı gün tekrarlanan dersler yayınlayacak. 11 Aralık 2020 Cuma İlkokul, ortaokul ve liseler için tekrar ders saatleri ne zaman başlıyor?

11 Aralık 2020 Cuma​ EBA TV Ders Tekrar Saatleri Ne Zaman?

TRT EBA TV ilkokul derslerinin tekrarı saat 14:30’da başlayıp 19:30’da ise bitecektir. Ortaokul ders tekrarı 14:30, lise ders tekrarı ise 15:30’da yayınlanacak.

11 Aralık 2020 Cuma​ EBA TV İLKOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV ilkokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir. 31 Ağustos’ta en başta ‘Okuyorum yazıyorum’ isimli dersin tekrarı yapılacaktır.

11 Aralık 2020 Cuma​ EBA TV ORTAOKUL TEKRAR SAATLERİ

TRT EBA TV’de ortaokul ders tekrarı 14:30’da başlayıp 19:30’da bitecektir.

11 Aralık 2020 Cuma​ EBA TV LİSE TEKRAR SAATLERİ

Lise ders tekrarı saat 15:30’da başlayıp 21:30’da bitecektir. Dersin tekrarları ise 9. sınıfın dersleriyle başlayacak. Son üç ders ise 9-10-11 ve 12. Sınıflar ile aynı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online EğitimEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 11 Aralık 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Aralık 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Aralık 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kanal D canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Aralık 2020 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Aralık 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Aralık 2020 Cuma
Nöbetçi Noter 12 Aralık 2020 Cumartesi açık noterler listesi - 12 Aralık 2020 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
A101 17 Aralık 2020 Aldın Aldın kampanyası indirimli ürünler kataloğu
Alişan'ın boynundaki iz ne, ne oldu? Alişan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ne açıklayacak?
Sefirin Kızı 2. sezon devam edecek mi? Yeni sezonu ne zaman başlar?
Barış Pınarı Harekatına hangi ülkeler destek veriyor? Karşı çıkan ve destekleyen ülkeler
LGS Matematik şifre sorusu sosyal medyada tartışma yarattı
Çocuk Dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Dizi tutar mı? Çocuk dizisi reytingleri
Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin adı ne olacak? Hangi ittifaka katılacak?
Survivor 2021 nerede çekilecek, çekim yeri belli oldu mu? Survivor 2021 Dominik'de mi Türkiye'de mi olacak?
VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM burs sonuçları hakkında bilgi
2020 KYK personel alımı ne zaman yapılacak? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2020
Yağmur duası nedir, nasıl okunur? Evde yağmur duası yapılır mı?
31 Aralık 2020 Yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşında seyahat kısıtlaması olacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.